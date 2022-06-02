В VK Fest рассказали о благотворительных инициативах для гостей фестиваля

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В пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» рассказали, какие благотворительные инициативы ждут гостей VK Fest — самого масштабного городского опен-эйр-фестиваля 2022 года.
В VK Fest рассказали о благотворительных инициативах для гостей фестиваля
  • РИА Новости

Отмечается, что организаторы VK Fest позаботятся о вопросах экологии, здоровья и благотворительности. На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а благотворительные организации представят свои программы — предложат составить персональную карту здоровья, сделать анонимный тест на ВИЧ и многое другое.

Как и в прошлые годы, на территориях фестиваля во всех городах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, а волонтёры организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. Еду и напитки на VK Fest будут подавать в посуде из перерабатываемых материалов. В некоторых киосках можно будет попросить налить напиток в свою многоразовую кружку. Еда хорошего качества с пригодными сроками хранения, которая останется после фестиваля, отправится в приюты для животных. Туда же направят виниловые баннеры: они пригодятся для новых будок.

Ранее сообщалось, что фестиваль пройдёт одновременно в трёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

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