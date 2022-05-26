VK Fest 2022 пройдёт одновременно в трёх городах

Самый масштабный городской опен-эйр-фестиваль 2022 года пройдёт одновременно в трёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Отмечается, что VK Fest пройдёт с 23 по 24 июля в московском «Парке Горького», петербургском парке 300-летия и на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса (Сочи). Впервые фестиваль состоится в формате диджитал-моста: все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения.

Ранее сообщалось, что VK запустила сервис «Найди меня» для поиска людей по профилям в крупнейших российских соцсетях — во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».