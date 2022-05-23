VK запустила сервис «Найди меня» для поиска людей. Об этом сообщают пресс-службы социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Мини-приложение «Найди меня» поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян.

В приложении доступен единый поиск по профилям в крупнейших российских соцсетях — «ВКонтакте» и «Одноклассниках», которыми ежемесячно пользуются более 100 млн человек из России, СНГ и других стран.

Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные.

В результате пользователь увидит подборку профилей, которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих социальных сетей.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила сервис «VK Мессенджер».