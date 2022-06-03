Кубанские библиотеки примут участие в акции «Читаем Пушкина»

Библиотеки Краснодарского края примут участие в акции «Читаем Пушкина». Она приурочена ко дню рождения писателя и поэта, который отмечается 6 июня.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

К мероприятию присоединится более тысячи государственных и муниципальных библиотек, музеев и других учреждений культуры.

В частности, в Литературном музее Кубани члены Союза молодых литераторов прочитают произведения Александра Пушкина. Там же запланированы мастер-классы и театральные зарисовки.

Ранее, как сообщал телеканал «360», всероссийскую акцию «Библионочь» в Московской области посетили более 42 тыс. человек.