Актриса Чехова рассказала о новом фильме «Звёзды мне укажут путь»

Актриса Алёна Чехова рассказала о новом фильме «Звёзды мне укажут путь».

«Это интересная история о маленькой девочке, родившейся у молодых людей. Родителей играем мы с Ваней Соловьёвым. Когда ребёнок родился, никто не был готов к этому. Муж — неудавшийся музыкант, который зарабатывает тем, что катается по побережью Крыма, пытается заработать какие-то деньги. А моя героиня трудится фельдшером на скорой помощи», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По сюжету девочка выигрывает конкурс и должна ехать в Москву, причём дорогу необходимо оплатить родителям.

«Мы расстаёмся, и у дочки начинается аллергическая астма, она постоянно носит перчатки, потому что боится микробов… Трогательная картина, которая сейчас была представлена на международном кинофестивале «От всей души» памяти Валентины Леонтьевой в Ульяновске», — сообщила Чехова.

Она выразила надежду, что у фильма и в дальнейшем будет яркая фестивальная жизнь и зрительская любовь.

Ранее актёр Евгений Ткачук в беседе с газетой «Известия» рассказал о съёмках в фильме Сергея Бодрова — старшего «Дышите свободно».