Сотрудник Ленинградского зоопарка Александрова назвала приметы смены погоды

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Начальник просветительного отдела Ленинградского зоопарка Светлана Александрова рассказала, что звери и птицы чувствительны к разного рода физическим явлениям, по их поведению зачастую можно судить о предстоящих погодных переменах.
Сотрудник Ленинградского зоопарка Александрова назвала приметы смены погоды
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Например, известно, что ласточки перед дождём летают очень низко, а перед ясной погодой — высоко, напомнила она в разговоре с Пятым каналом. Растения также могут предсказать ненастье.

«Многие растения закрывают свои цветы, чтобы дождём не намочило пыльцу. Поэтому если внезапно мы видим, что одуванчик вдруг перестал быть жёлтым и стал зелёным, цветы закрылись, или кислица или клевер сложили свои листочки очень нежные, значит, скоро начнётся дождь», — уточнила Александрова.

Ещё одним признаком скорого ливня является тишина, которая нависает над лесом или полем: птицы, насекомые, мелкие животные стараются спрятаться и переждать непогоду.

А вот вечернее кваканье лягушек и жаб является верным признаком того, что следующий день будет тёплым и ясным, отметила эксперт.

Ранее учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов выразил своё мнение о приметах в День сурка.

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