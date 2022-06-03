Во Владивостоке 26 июня пройдёт фестиваль по случаю Дня молодёжи

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Во Владивостоке фестиваль, посвящённый Дню молодёжи, состоится 26 июня.
Во Владивостоке 26 июня пройдёт фестиваль по случаю Дня молодёжи
  • РИА Новости

В программе фестиваля — лекции, спортивные мероприятия, деловые встречи и выступления музыкальных групп, пишет ИА PrimaMedia.

Событие организует Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с властями в 10 регионах страны.

Праздник также пройдёт в Москве, Калининграде, Казани, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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