Во Владивостоке 26 июня пройдёт фестиваль по случаю Дня молодёжи

Во Владивостоке фестиваль, посвящённый Дню молодёжи, состоится 26 июня.

В программе фестиваля — лекции, спортивные мероприятия, деловые встречи и выступления музыкальных групп, пишет ИА PrimaMedia.

Событие организует Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с властями в 10 регионах страны.

Праздник также пройдёт в Москве, Калининграде, Казани, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.