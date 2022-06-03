В Крыму ожидается высокая пожарная опасность 3 и 4 июня

В ГУ МЧС России по Крыму сообщили, что в центральных и восточных районах республики 3 и 4 июня ожидается высокая пожарная опасность.

Об этом пишет «Крым 24».

Кроме того, по данным Приволжского УГМС, неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Самарской области. Там объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

Так, в пятницу, 3 июня, температура местами достигнет +30 °C в тени, передаёт sovainfo.ru со ссылкой на данные синоптиков.

Однако уже в субботу, 4 июня, в регионе возможен дождь с грозой и усиление западного ветра до 20 м/с. Температура воздуха составит +24...+29 °С.

Ранее сообщалось, что в Томской области в период с 2 по 4 июня сохранится высокая опасность пожаров.