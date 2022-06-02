Синоптики: в Томской области сохраняется высокая пожароопасность

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В Томской области в период с 2 по 4 июня, несмотря на значительное похолодание, сохранится высокая опасность пожаров.
Синоптики: в Томской области сохраняется высокая пожароопасность
  • РИА Новости

Об этом пишет mk.ru со ссылкой на региональное управлении МЧС России и на томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС, обусловленных в том числе возникновением пожаров в населённых пунктах, а также ландшафтных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время стало известно, что на Ямале выпал летний снег в четверг, 2 июня. Как пишет «Ямал 1», снегопад прошёл в Красноселькупе и Ноябрьске. Ночью температура воздуха опускалась до 0 °С.

Ранее ямальские синоптики спрогнозировали, что среднемесячная температура в июне в регионе составит +17...+18 °С.

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