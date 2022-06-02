Синоптики рассказали о погоде на Ямале в июне

Ямальские синоптики спрогнозировали, что среднемесячная температура в июне в регионе составит +17…+18 °С.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Так, в первой декаде месяца ночью воздух максимально прогреется до +2 °С, днём — до +8 °С.

Во второй декаде колебания температуры воздуха ночью составят от +13 до 0 °С, днём — от +19 до +8 °С. В третьей декаде преобладающая температура воздуха ночью +5...+10 °С, днём +10...+15 °С.

Наряду с этим «Ямал-Медиа» передаёт, что в нескольких районах Ямало-Ненецкого автономного округа объявили штормовое предупреждение в связи с похолоданием и усилением ветра в четверг, 2 июня.

Речь идёт о Надымском, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах. Порывы ветра там могут достигать 22 м/с.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в некоторых районах Приморского края.