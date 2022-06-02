В Курганской области продлили запрет на посещение лесов

В Курганской области продлён запрет на посещение лесов. Ограничение ввели в мае из-за пожаров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

«С 4 по 24 июня ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств», — говорится в постановлении.

Также под запретом разведение костров, сжигание мусора и травы, проведение всех видов пожароопасных работ на территории лесного фонда и территориях, прилегающих к нему.

Ранее в Татарстане назвали основную причину лесных пожаров в регионе.