В Татарстане назвали основную причину лесных пожаров в регионе

Наиболее частой причиной лесных пожаров в Татарстане остаётся человеческий фактор, заявил пожарный ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Дамир Закиров.

Об этом сообщает inkazan.ru.

На территории республики около месяца действует противопожарный сезон. Он продлится до 15 октября.

Закиров советует не ходить в лес в жаркую погоду, но если это произошло, не стоит оставлять после себя мусор.

«Как природное явление, пожар бывает очень редко. Я за свои два года ещё ни разу не видел, чтобы лес просто так горел. Сейчас везде стоят фотоловушки, видно, что люди ходят, бросают окурки, мусор, а в жаркую погоду это загорается, тем более в хвойном лесу», — пояснил он.

Директор «Лесопожарного центра» Айдар Гайфуллин подтвердил, что на 90% причина возгорания исходит от людей.

Ранее сообщалось, что в Туве до 5 июня продлили особый противопожарный режим.