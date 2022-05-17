В Татарстане назвали основную причину лесных пожаров в регионе

Короткая ссылка
Наиболее частой причиной лесных пожаров в Татарстане остаётся человеческий фактор, заявил пожарный ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Дамир Закиров.
В Татарстане назвали основную причину лесных пожаров в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.

На территории республики около месяца действует противопожарный сезон. Он продлится до 15 октября.

Закиров советует не ходить в лес в жаркую погоду, но если это произошло, не стоит оставлять после себя мусор.

«Как природное явление, пожар бывает очень редко. Я за свои два года ещё ни разу не видел, чтобы лес просто так горел. Сейчас везде стоят фотоловушки, видно, что люди ходят, бросают окурки, мусор, а в жаркую погоду это загорается, тем более в хвойном лесу», — пояснил он.

Директор «Лесопожарного центра» Айдар Гайфуллин подтвердил, что на 90% причина возгорания исходит от людей.

Ранее сообщалось, что в Туве до 5 июня продлили особый противопожарный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить