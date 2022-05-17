В Татарстане назвали основную причину лесных пожаров в регионе
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru.
На территории республики около месяца действует противопожарный сезон. Он продлится до 15 октября.
Закиров советует не ходить в лес в жаркую погоду, но если это произошло, не стоит оставлять после себя мусор.
«Как природное явление, пожар бывает очень редко. Я за свои два года ещё ни разу не видел, чтобы лес просто так горел. Сейчас везде стоят фотоловушки, видно, что люди ходят, бросают окурки, мусор, а в жаркую погоду это загорается, тем более в хвойном лесу», — пояснил он.
Директор «Лесопожарного центра» Айдар Гайфуллин подтвердил, что на 90% причина возгорания исходит от людей.
Ранее сообщалось, что в Туве до 5 июня продлили особый противопожарный режим.