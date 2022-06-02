В Удмуртии ожидаются грозы 3 июня
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Об этом информирует izh.kp.ru.
«Ближайшей ночью преимущественно без осадков. Завтра днём местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами», — говорится в сообщении.
Наряду с этим стало известно, что в Ульяновской области также ожидаются дожди и грозы. Об этом пишет mosaica.ru.
Осадки прогнозируют в ночь на субботу, 4 июня. Местами по области пройдёт небольшой дождь, температура опустится до +11...+16 °С. Днём в субботу термометры покажут +22...+27 °С.
Ранее сообщалось, что, по прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также Гидрометцентра России, в этом году в Крыму в июне будет немного теплее, чем обычно.