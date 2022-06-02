Синоптики спрогнозировали жаркий июнь в Крыму

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Согласно прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также Гидрометцентра России, в этом году в Крыму в июне будет немного теплее, чем обычно в аналогичный период.
Синоптики спрогнозировали жаркий июнь в Крыму
  • РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«В Крыму средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 °С выше средних многолетних значений (норма +20,6 °С, в горах +15,2 °С). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма — 51,2 мм, в горах — 75,3 мм)», — говорится в сообщении.

При этом специалисты отметили, что неблагоприятные и опасные явления погоды в июне в регионе возможны, в основном при прохождении активных фронтальных разделов.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области, по данным гидрометцентра, в ближайшие выходные ожидаются дожди и понижение температуры.

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