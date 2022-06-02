Пушкинский музей подготовил праздничные мероприятия в честь дня рождения поэта 6 июня
- РИА Новости
Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Посетителей ждут концерты и экскурсии, посвящённые Пушкину, его окружению, Москве тех времён.
Отмечается, что вход в главное здание музея и его филиалы будет в этот день бесплатным.
Также в мемориальной квартире Пушкина на Старом Арбате пройдут бесплатные экскурсии. А в Доме-музее В.Л. Пушкина, дяди Александра Пушкина, состоится концерт романсов «Храни меня, мой талисман...».
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