Пушкинский музей подготовил праздничные мероприятия в честь дня рождения поэта 6 июня

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В Москве Государственный музей А.С. Пушкина подготовил специальную программу по случаю дня рождения поэта 6 июня.
Пушкинский музей подготовил праздничные мероприятия в честь дня рождения поэта 6 июня
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Посетителей ждут концерты и экскурсии, посвящённые Пушкину, его окружению, Москве тех времён.

Отмечается, что вход в главное здание музея и его филиалы будет в этот день бесплатным.

Также в мемориальной квартире Пушкина на Старом Арбате пройдут бесплатные экскурсии. А в Доме-музее В.Л. Пушкина, дяди Александра Пушкина, состоится концерт романсов «Храни меня, мой талисман...».

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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