Красочный забег пройдёт 5 июня в Москве
- РИА Новости
Забег проводится с 2013 года. В этом году он пройдёт впервые после двухлетнего перерыва.
Принять участие в конкурсе необычных костюмов могут все желающие. Перед началом старта нужно подойти к колоколу финишёра и зарегистрироваться у волонтёров. В конце мероприятия организаторы выберут трёх победителей.
После церемонии награждения запланирован фейерверк.
Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Москве приняли участие более 1 тыс. бегунов.