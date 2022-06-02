Красочный забег пройдёт 5 июня в Москве

Красочный забег состоится 5 июня в Москве. Участники пробегут 5 км по территории Лужников через четыре зоны с красками разных цветов.

Забег проводится с 2013 года. В этом году он пройдёт впервые после двухлетнего перерыва.

Принять участие в конкурсе необычных костюмов могут все желающие. Перед началом старта нужно подойти к колоколу финишёра и зарегистрироваться у волонтёров. В конце мероприятия организаторы выберут трёх победителей.

После церемонии награждения запланирован фейерверк.

Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Москве приняли участие более 1 тыс. бегунов.