В Свердловской области отменили особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на областной департамент информационной политики.
«Мы отменяем особый противопожарный режим на территории Свердловской области. После прошедших дождей ситуация с пожарами нормализовалась», — цитирует Куйвашева департамент.
Как уточняется, особый противопожарный режим был введён в области 30 апреля.
Ранее сообщалось, что в Башкирии отменили действие особого противопожарного режима со среды, 1 июня.