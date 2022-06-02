В Свердловской области отменили особый противопожарный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отмене особого противопожарного режима в регионе.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на областной департамент информационной политики.

«Мы отменяем особый противопожарный режим на территории Свердловской области. После прошедших дождей ситуация с пожарами нормализовалась», — цитирует Куйвашева департамент.

Как уточняется, особый противопожарный режим был введён в области 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в Башкирии отменили действие особого противопожарного режима со среды, 1 июня.