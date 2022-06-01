В Башкирии отменили особый противопожарный режим

В Башкирии отменили действие особого противопожарного режима со среды, 1 июня.

Об этом сообщает mkset.ru.

Соответствующее распоряжение главы республики Радия Хабирова опубликовано на сайте правовой информации.

Как заявили в пресс-службе регионального МЧС, за сутки на территории Башкирии не было зафиксировано лесных пожаров.

В целом за время пожароопасного сезона с 15 апреля возникло 40 очагов лесных пожаров на площади 291,54 га.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с сайтом «Москва 24» спрогнозировал погоду в июне.