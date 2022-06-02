В России за сутки потушили 33 лесных пожара
«За сутки в 16 регионах России лесные службы и привлечённые лица ликвидировали 33 лесных пожара на площади, пройденной огнем, (в. — RT) 6 593 га», — приводит сообщение ТАСС.
По информации Авиалесоохраны, на территории страны действуют 14 лесных пожаров на площади 11 165 га.
Ранее замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раз.