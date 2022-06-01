Присяжные признали Эмбер Хёрд виновной в клевете против экс-супруга Джонни Деппа

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Присяжные суда штата Вирджиния постановили, что актриса Эмбер Хёрд оклеветала экс-супруга Джонни Деппа, назвав себя жертвой домашнего насилия.

Об этом сообщает ТАСС.

Коллегия присяжных также пришла к решению о том, что за обвинениями Хёрд стоял злой умысел.

Они постановили, что актриса должна выплатить экс-супругу $15 млн компенсации.

17 мая Эмбер Хёрд завершила дачу показаний в рамках судебного процесса о клевете. Защищаясь от обвинений бывшего мужа, актёра Джонни Деппа, она заявила, что он неоднократно насиловал её и бил. По словам Хёрд, она боялась, что однажды супруг убьёт её.

Сам Депп отрицает все обвинения, а его адвокат утверждает, что абьюзером в отношениях артистов была именно Хёрд.

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