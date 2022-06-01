В сети выйдет фильм «Отчаянные мстители»

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В онлайн-кинотеатре KION 2 июня выйдет фильм «Отчаянные мстители» — лауреат Венецианского кинофестиваля.
В сети выйдет фильм «Отчаянные мстители»
  • © Кадр из фильма «Отчаянные мстители»

Второй полнометражный фильм актёра и режиссёра Габриэле Майнетти знакомит зрителя с бродячими артистами итальянского цирка, обладающими сверхспособностями. Одни считают свой дар проклятием, для других же он — благословение. Каждый из четвёрки боится быть отвергнутым обществом, поэтому никто не решается демонстрировать свои способности прилюдно.

Тем не менее во время военных действий в Европе циркачи попадают в поле зрения командира итальянской армии. Тот объявляет на них охоту — он намерен использовать силы героев для достижения победы. Артисты пускаются в опасное приключение, в котором им предстоит преодолеть страхи, принять себя и сделать непростой выбор.

Ключевые роли исполнили Клаудио Сантамария («Казино Рояль»), Аврора Джовинаццо («Незрелые»), Пьетро Кастеллитто («Хищники»), Джанкарло Мартини («Исправь меня, если сможешь»). Над сценарием работал сам Габриэле Майнетти в соавторстве с Николой Гуальяноне («Однажды в Риме», «Закону тут не место»).

Ранее стала известна дата премьеры сериала «Женщина в состоянии развода». 

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