Синоптик Вильфанд: июнь в Москве ожидается преимущественно тёплым

В России ожидается преимущественно тёплый июнь, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Северо-Западный федеральный округ, юг европейской части, Краснодарский край, Ставрополье, юг Черноземья и юг Приволжского федерального округа — здесь везде среднемесячная температура в июне выше нормы», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, около и ниже нормы температура ожидается на юге Западной Сибири, в Хабаровском и Приморском краях.

Аномальные осадки прогнозируются в Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и на юге Новосибирской области.

Ранее, как сообщали «Невские новости», начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева дала прогноз по погодным условиям в Санкт-Петербурге в июне.