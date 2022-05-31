Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейский части России летом

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейской части России летом.
Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейский части России летом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Так вот по расчётам, которые недавно совсем были проведены научными структурами Росгидромета, нынешнее лето прогнозируется на европейской территории около или выше нормы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, июнь ожидается вполне нормальным.

«Очень тёплым он прогнозируется на азиатской части страны и на северо-востоке европейской, а также очень жарким — на юге», — добавил Вильфанд.

Ранее, как сообщали «Невские новости», начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева дала прогноз по погодным условиям в Санкт-Петербурге в июне.

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