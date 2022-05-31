Ретровелопробег пройдёт 4 июня в Тамбове

Ретровелопробег пройдёт 4 июня в рамках городского фестиваля «Модерн» в Тамбове.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Фестиваль посвящён эпохе начала ХХ века. Программа включает турнир по крокету, танцевальный променад, пикник на траве.

Участники пробега начнут заезд от памятника тамбовской казначейше, проедут Тамбовскую областную думу, здание ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, учебный корпус ТГТУ, здание детской художественной школы.

Завершится велопробег у здания музейного комплекса «Усадьба Асеевых».

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России.