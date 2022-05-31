Ретровелопробег пройдёт 4 июня в Тамбове

Короткая ссылка
Ретровелопробег пройдёт 4 июня в рамках городского фестиваля «Модерн» в Тамбове.
Ретровелопробег пройдёт 4 июня в Тамбове
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Henze / EyeEm

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Фестиваль посвящён эпохе начала ХХ века. Программа включает турнир по крокету, танцевальный променад, пикник на траве.

Участники пробега начнут заезд от памятника тамбовской казначейше, проедут Тамбовскую областную думу, здание ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, учебный корпус ТГТУ, здание детской художественной школы.

Завершится велопробег у здания музейного комплекса «Усадьба Асеевых».

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить