В Петербурге 9 июня откроется XV Международный Петровский конгресс

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В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого в Санкт-Петербурге откроется XV Международный Петровский конгресс.
В Петербурге 9 июня откроется XV Международный Петровский конгресс
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin / EyeEm

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Это уникальная возможность поговорить об удивительной, совершенно титанической фигуре Петра Великого. О влиянии его личности, его реформ на жизнь России и других европейских стран. И неудивительно, что в этом году мы решили посвятить конгресс именно личности Петра», — рассказала руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская.

Ожидается, что в конгрессе примут участие представители 70 российских городов и более 30 стран Европы.

«Всего на конгрессе заслушают более 75 докладов. По составу участников и по тематике сообщений конгресс 2022 года обещает стать интересным», — заключила Свидерская.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в связи с Днём города в Москве парковки будут работать бесплатно 12 и 13 июня.

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