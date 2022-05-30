В Мурманской области рассказали о работе по охране лесов от пожаров

На охрану лесов от пожаров в Мурманской области направили 195 млн рублей, что на 70% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Nord-News.

«Мы организовали все необходимые маршруты авиационного мониторинга общей протяжённостью более 2 тыс. км, и уже два соответствующих самолёта прибыли к нам в регион», — заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

По его словам, на территории региона также введена зона наземного обнаружения площадью более 80 тыс. га — для защиты населённых пунктов от переходов пожаров.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим, введённый с 30 апреля, отменяется с 1 июня в Челябинской области в связи со стабилизацией погодных условий.