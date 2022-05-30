«Библионочь» в Подмосковье посетили более 42 тысяч человек

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Всероссийскую акцию «Библионочь» в Московской области посетили более 42 тыс. человек.
«Библионочь» в Подмосковье посетили более 42 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В акции приняли участие порядка 800 библиотек Подмосковья. Они подготовили для посетителей более 2 тыс. разнообразных мероприятий. А самыми посещаемыми стали библиотеки Краснознаменска, Дубны, Коломны, а также Пушкинского и Сергиево-Посадского округов», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Со своей стороны, министр культуры и туризма Елена Харламова отметила, что программа включала кинопоказы, спектакли, мастер-классы, встречи с известными людьми.

«Программа рассчитана на гостей всех возрастов. Мероприятия в рамках акции проводились бесплатно», — добавила она.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, большинство россиян (92%) заявили, что читают книги, при этом 58% предпочитают бумажные издания.

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