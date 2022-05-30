Родители балерины Лазаревой рассказали об обстоятельствах смерти дочери

Родители балерины Алеси Лазаревой рассказали об обстоятельствах смерти 20-летней дочери.

В беседе с телеканалом «360» Анатолий Лазарев заявил, что дочь не жаловалась на проблемы с сердцем.

«Так-то вроде она была свежей всегда, бодрой и здоровой», — сообщил он.

Со своей стороны, мать девушки в беседе с газетой «Известия» рассказала, что в свидетельстве о смерти дочери указана «внезапная сердечная смерть».

«Это произошло на моих глазах. Она встала утром и упала. Мы сейчас получили свидетельство о смерти — «внезапная сердечная смерть». Проснулась утром, как всегда, сделала пару шагов, сердце остановилось», — заявила женщина.

По её словам, скорая приехала быстро и смогла реанимировать Лазареву, но затем сердце балерины вновь остановилось.

Ранее сообщалось, что Лазарева умерла в возрасте 20 лет.