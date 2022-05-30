В Третьяковской галерее пройдёт выставка «Пётр Великий. Усы властелина»

В Третьяковской галерее пройдёт камерная выставка «Пётр Великий. Усы властелина», посвящённая 350-летию со дня рождения императора. Она начнёт работу 8 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

На экспозиции будет представлено около 30 произведений живописи, графики, скульптуры и книги.

Как отметили в Третьяковке, выставка предлагает «наглядный и весьма нетривиальный взгляд» на портретные изображения Петра I, относящиеся к XVIII—XXI векам.

«Сегодня изображение усов на портретах Петра нередко помогает специалистам в атрибуции произведений — установлении авторства и времени его создания», — рассказали в музее.

Выставка продлится до 2 октября.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.