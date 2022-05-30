Ролики в «VK Видео» станут запускаться быстрее
- Gettyimages.ru
Отмечается, что благодаря передовой технологии передачи данных ролики будут запускаться быстрее, а качество воспроизведения повысится.
Особенно заметно улучшение будет для пользователей с нестабильным интернет-соединением. В мобильных сетях время старта ролика сократится на 20—25%.
Ранее сообщалось, что VK запустила сервис «Найди меня» для поиска людей по профилям в крупнейших российских соцсетях — во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».