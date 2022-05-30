Ролики в «VK Видео» станут запускаться быстрее

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Платформа «VK Видео» внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола HTTP/3 для ускорения доставки видеоконтента. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
Ролики в «VK Видео» станут запускаться быстрее
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что благодаря передовой технологии передачи данных ролики будут запускаться быстрее, а качество воспроизведения повысится.

Особенно заметно улучшение будет для пользователей с нестабильным интернет-соединением. В мобильных сетях время старта ролика сократится на 20—25%.

Ранее сообщалось, что VK запустила сервис «Найди меня» для поиска людей по профилям в крупнейших российских соцсетях — во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

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