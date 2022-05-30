В Росгидромете предупредили об аномальной жаре в южных регионах России

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о наступлении аномально жаркой погоды в Астраханский области и Калмыкии.
В Росгидромете предупредили об аномальной жаре в южных регионах России
  • РИА Новости

«Уже с 1 июня на юге Астраханской области температура повысится до +34…+36 °С. Если говорить про Калмыкию и прикаспийские районы Дагестана, то там прогнозируется до +32…+34 °С. И после относительно холодного мая в середине следующей недели на Ставрополье и в Краснодарском крае воздух прогреется до +30…+33 °С. На черноморском побережье от Туапсе до Сочи потеплеет до +27…+30 °С», — заявил Варакин.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал летнее тепло в Центральной России на следующей неделе.

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