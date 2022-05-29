Синоптик спрогнозировал летнее тепло в Центральной России на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал летнее тепло в Центральной России на следующей неделе.

«Предстоящая неделя, наконец-то, порадует жителей Центральной России нормальным летним теплом. В понедельник в регионе в условиях малооблачной погоды под утро воздух остынет до +3...+8 °C, а днём майское солнце прогреет воздух до +16...+21 °C, лишь вечером кое-где могут брызнуть незначительные дожди», — цитирует ТАСС его заявление в Telegram.

По словам синоптика, метеорологическое лето стартует в регионе «под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным». Так, например, во вторник прогнозируются интенсивные ливни, с вероятностью 80% возможна гроза. Днём ожидается +15...+20 °C, а ночью +9...+14 °C.

Тишковец отметил, что в пятницу холодный фронт и скоротечные дожди «немного смажут летнее тепло, из-за чего ночью посвежеет до +9...+14 °C, а днём до +18...+23 °C».

К выходным же вновь придёт тепло.

«Лето уверенно вступит в свои права», — заключил он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал потепление в Московском регионе.