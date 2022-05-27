В Петербурге рассказали о планах по реставрации Петропавловской крепости

Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о планах по реставрации Петропавловской крепости.

«У нас в планах стоит реставрация гранитного фасада Петропавловской крепости, это почти километр. Сейчас ведётся работа по актуализации проектно-сметной документации в связи с изменением цен, подготовка строительной площадки, и уже в этом году комитет по культуре планирует выделить 84 млн рублей на начало работ», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, в следующие два года будут предоставлены остальные средства в размере более 1 млрд рублей.

Как отметил Кириллов, в 2021 году был создан попечительский совет. Его цель — поддержка музея, финансовая помощь в ремонтно-реставрационных работах.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.