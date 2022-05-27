В Петербурге подсветят Дворцовый мост по случаю Дня города

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В Санкт-Петербурге по случаю Дня города в цвета российского флага «окрасят» Дворцовый мост. Также праздничную подсветку включат на Большом проспекте Петроградской стороны.
В Петербурге подсветят Дворцовый мост по случаю Дня города
  • globallookpress.com
  • © Sergey Smirnov

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Санкт-Петербургу исполнилось 319 лет. В дни торжеств архитектурно-художественная подсветка главных символов Северной столицы подчёркивает неповторимый облик и красоту нашего любимого города, дополняет оформление улиц и площадей, создаёт праздничное настроение», — заявил губернатор Александр Беглов.

Тематическое световое оформление включат 27 мая в 22:45.

Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге рассказали о графике работы метро в День города.

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