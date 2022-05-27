В Петербурге подсветят Дворцовый мост по случаю Дня города

В Санкт-Петербурге по случаю Дня города в цвета российского флага «окрасят» Дворцовый мост. Также праздничную подсветку включат на Большом проспекте Петроградской стороны.

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