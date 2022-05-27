В Петербурге подсветят Дворцовый мост по случаю Дня города
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Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Санкт-Петербургу исполнилось 319 лет. В дни торжеств архитектурно-художественная подсветка главных символов Северной столицы подчёркивает неповторимый облик и красоту нашего любимого города, дополняет оформление улиц и площадей, создаёт праздничное настроение», — заявил губернатор Александр Беглов.
Тематическое световое оформление включат 27 мая в 22:45.
Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге рассказали о графике работы метро в День города.