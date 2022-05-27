Синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходные в столичном регионе
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«Интенсивность дождей будет уменьшаться. Таких продолжительных дождей больше не будет. Кратковременные дожди больше во второй половине дня в субботу и в воскресенье», — сообщил синоптик.
Как отметил Шувалов, в субботу температура достигнет значений +15...+17 °С, в воскресенье будет колебаться в районе +17...+19 °С.
По его словам, до отметки +20 °С температура поднимется только на следующей неделе.
Ранее сообщалось о том, что температура воздуха в Москве днём 27 мая ожидается до +18 °C.