Синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходные в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT дал прогноз погоды на ближайшие выходные в Москве и Московской области.

«Интенсивность дождей будет уменьшаться. Таких продолжительных дождей больше не будет. Кратковременные дожди больше во второй половине дня в субботу и в воскресенье», — сообщил синоптик.

Как отметил Шувалов, в субботу температура достигнет значений +15...+17 °С, в воскресенье будет колебаться в районе +17...+19 °С.

По его словам, до отметки +20 °С температура поднимется только на следующей неделе.

Ранее сообщалось о том, что температура воздуха в Москве днём 27 мая ожидается до +18 °C.