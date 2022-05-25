Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве до конца весны

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца месяца.
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве до конца весны
  • РИА Новости

По словам синоптика, 25 мая — «последний холодный день в этом сезоне».

«Завтра, 26 мая, начнётся плавный переход к более тёплому воздуху. 26-го и 27-го числа будет проходить атмосферный фронт, который даст облачную погоду, дождь, в пятницу, 27-го числа, местами гроза и ветер порывистый», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что до конца недели погода будет облачная с прояснениями. 

«26 мая температура ночью +4...+6 °C, днём +18...+20 °C. С четверга на пятницу ночью +10...+12 °C. Днём +16...+18 °C. В ночь на субботу облачно, временами дождь, +6...+11 °C. В субботу временами дождь, +14...+19 °C. В воскресенье до +21 °C», — поделился собеседник RT.

По его словам, в понедельник температура поднимется до +22 °C, местами может также пройти дождь.

«На вторник, 31 мая, ночью +8...+12 °C, днём +19...+24 °C, без осадков», — заключил он.

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