Лучших наставников Хабаровского края наградили почётными знаками правительства региона
- РИА Новости
Победителями в номинации «Лучший наставник Хабаровского края» стали директор ООО «Азимут» Виктор Лопашук и педагог-психолог детского дома №34 Оксана Тришина. Их наградили знаками отличия регионального правительства «Почётный наставник Хабаровского края», сообщает transsibinfo.com.
В номинации для организаций «Лучшая практика наставничества» выиграли Амурский судостроительный завод и губернаторский авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре.
Конкурс был учреждён в прошлом году губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.