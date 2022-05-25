Лучших наставников Хабаровского края наградили почётными знаками правительства региона

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В столице Хабаровского края прошло награждение победителей и призёров конкурса «Лучшая практика наставничества. Лучший наставник Хабаровского края». В этом году в нём приняли участие представители 49 организаций региона.
Лучших наставников Хабаровского края наградили почётными знаками правительства региона
  • РИА Новости

Победителями в номинации «Лучший наставник Хабаровского края» стали директор ООО «Азимут» Виктор Лопашук и педагог-психолог детского дома №34 Оксана Тришина. Их наградили знаками отличия регионального правительства «Почётный наставник Хабаровского края», сообщает transsibinfo.com.

В номинации для организаций «Лучшая практика наставничества» выиграли Амурский судостроительный завод и губернаторский авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре.

Конкурс был учреждён в прошлом году губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

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