Лучших наставников Хабаровского края наградили почётными знаками правительства региона

В столице Хабаровского края прошло награждение победителей и призёров конкурса «Лучшая практика наставничества. Лучший наставник Хабаровского края». В этом году в нём приняли участие представители 49 организаций региона.

РИА Новости

Победителями в номинации «Лучший наставник Хабаровского края» стали директор ООО «Азимут» Виктор Лопашук и педагог-психолог детского дома №34 Оксана Тришина. Их наградили знаками отличия регионального правительства «Почётный наставник Хабаровского края», сообщает transsibinfo.com. В номинации для организаций «Лучшая практика наставничества» выиграли Амурский судостроительный завод и губернаторский авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре. Конкурс был учреждён в прошлом году губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.