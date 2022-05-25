В Курганской области предупредили о сильном ветре 26 и 27 мая

В Курганской области предупредили о сильном ветре, дожде, крупном граде и грозе 26 и 27 мая.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение регионального ГУ МЧС.

«По прогнозу синоптиков, днём 26 мая и ночью 27 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются: очень сильный ветер — шквал 25—28 м/с, очень сильный дождь, крупный град, гроза», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть особенно осторожными.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что ГУ МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение по региону на среду, 18 мая.