Синоптик назвал дату наступления метеорологического лета в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«31 мая столичный регион, как и вся Центральная Россия, попадёт в тёплый сектор циклона, благодаря чему даже ночью будет уже не ниже +7...+12 °C, а днём воздух прогреется до +20...+25 °C. То есть среднесуточная температура воздуха впервые в этом году преодолеет планку в +15 °C, что означает наступление настоящего метеорологического лета, которое по климату обычно наступает тремя днями раньше», — рассказал Тишковец.

Также синоптик отметил, что этот май уже вписал себя в метеоисторию как один из самых холодных заключительных месяцев весны.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца месяца.