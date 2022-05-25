В Москве 24 мая стало самым холодным днём с начала месяца

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 24 мая стало самым холодным днём в Москве с начала месяца.

«Вчерашний день в Москве стал самым холодным с начала мая, температура воздуха составила максимально всего лишь +9,9 °С», —заявил он ТАСС.

По словам Леуса, 25 мая в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В Москве прогнозируется +12...+14 °С, в Подмосковье — +10...+15 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на европейской территории России летом.