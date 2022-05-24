В Тюменской области рассказали о работе по восстановлению лесов

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В Тюменской области ежегодно выращивается более 20 млн сеянцев хвойных пород для воспроизводства лесов. На территории региона работает 29 лесных питомников.
В Тюменской области рассказали о работе по восстановлению лесов
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный инфоцентр.

Погибшие в результате пожаров 2022 года лесные насаждения будут восстановлены после обследований, которые обычно проводятся через один-два месяца после ликвидации пожара, и санитарно-оздоровительных мероприятий.

Также стало известно, что с начала пожароопасного сезона в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано пять природных пожаров на общей площади 20,7 га, передаёт «Ямал 1».

«Из них четыре — на землях лесного фонда на общей площади 19,1 га. На землях иных категорий — один пожар на общей площади 1,6 га», — уточнили в региональном Депприроды.

На 24 мая действующих природных пожаров в округе нет.

Ранее сообщалось, что приморские спасатели отправились в Красноярский край для ликвидации пожаров.

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