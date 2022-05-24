Приморские спасатели отправились в Красноярский край для ликвидации пожаров
- РИА Новости
Такую помощь региону предоставили по просьбе местных властей, сообщает vostokmedia.com.
По данным правительства Приморского края, к 20 мая на территории Красноярского края зафиксировали 56 лесных пожаров.
В ближайшие дни на помощь красноярцам отправятся ещё 40 человек.
По сообщениям «Ямал-Медиа», на Ямале в борьбе с природными пожарами планируют задействовать беспилотники.
Их собираются использовать для мониторинга ситуации с возгораниями в лесах, а также для воздушной разведки зон наводнения и подтопления.
Ранее сообщалось, что в Хакасию для помощи в ликвидации природных пожаров отправились военнослужащие подразделений ПВО Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России.