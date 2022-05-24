Приморские спасатели отправились в Красноярский край для ликвидации пожаров

В Красноярский край для тушения природных пожаров перебросили 50 сотрудников Приморской базы авиационной, наземной защиты и охраны леса.

Такую помощь региону предоставили по просьбе местных властей, сообщает vostokmedia.com.

По данным правительства Приморского края, к 20 мая на территории Красноярского края зафиксировали 56 лесных пожаров.

В ближайшие дни на помощь красноярцам отправятся ещё 40 человек.

По сообщениям «Ямал-Медиа», на Ямале в борьбе с природными пожарами планируют задействовать беспилотники.

Их собираются использовать для мониторинга ситуации с возгораниями в лесах, а также для воздушной разведки зон наводнения и подтопления.

Ранее сообщалось, что в Хакасию для помощи в ликвидации природных пожаров отправились военнослужащие подразделений ПВО Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России.