На участие в Московской неделе моды поступило 900 заявок

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На участие в Московской неделе моды поступило около 900 заявок.
На участие в Московской неделе моды поступило 900 заявок
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Sinitsyn/XinHua

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Заявки поступили из 79 городов, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск и Ростов-на-Дону. В связи с большим интересом к мероприятию принято решение увеличить количество его площадок в Москве», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Центральной локацией будет парк «Зарядье», передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что Московская неделя моды быстро становится точкой притяжения и консолидации профессионалов со всей России.

«Две трети заявок пришло из столицы, остальные — из других регионов России», — уточнил он.

Московская неделя моды пройдёт с 21 по 26 июня.

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