В Севастополе открылся международный кинофорум «Золотой Витязь»

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В Севастополе начал работу международный кинофорум «Золотой Витязь». Он продлится до 28 мая.
В Севастополе открылся международный кинофорум «Золотой Витязь»
  • © sev.gov.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

«Это восьмой севастопольский кинофорум и 31-й кинофорум «Золотой Витязь» со дня его рождения», — заявил президент форума Николай Бурляев.

В 2022 году участниками мероприятия стали 164 конкурсных и 24 внеконкурсных фильма — художественные, документальные, анимационные, студенческие, дебютные и детские. Они представляют 21 страну.

Программа также включает концерты и творческие встречи с артистами театра и кино, ретроспективы и другие мероприятия.

Ранее студентка ГИТИСа Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.

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