В Омской области прогнозируют жару до +33 °С и сильный ветер

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют жаркую погоду в Омской области в период с 24 по 26 мая.
В Омской области прогнозируют жару до +33 °С и сильный ветер
  • Gettyimages.ru
  • © Panom Chayawat / EyeEm

Об этом сообщает gorod55.ru.

Во вторник, 24 мая, температура воздуха ночью составит +8…+13 °С. Пройдёт небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +24…+29 °С. Скорость ветра составит 8—13 м/с.

В среду, 25 мая, ночью ожидается +9…+14 °С, днём — до +26…+31 °С. Скорость ветра — 4—9 м/с, днём — 7—12 м/с.

В четверг, 26 мая, ночная температура воздуха составит +11…+16 °С. Днём термометры покажут до +28…+33 °С. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Ранее URA.RU со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС сообщало, что на текущей неделе в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление до +21 °С.

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