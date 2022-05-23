Синоптики сообщили о резком потеплении в ЯНАО на текущей неделе

Короткая ссылка
По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, на текущей неделе в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление до +21 °С.
Синоптики сообщили о резком потеплении в ЯНАО на текущей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Juliane Franke / EyeEm

Об этом пишет URA.RU.

В понедельник, 23 мая, синоптики обещают в регионе облачную погоду, температура воздуха повысится до +16...+21 °С.

На западе ЯНАО температура составит +11 °С, пройдёт небольшой дождь. Возможны порывы ветра до 23 м/с.

Во вторник ожидается +8...+13 °С, местами — до +20 °С. В среду, 25 мая, температура вновь достигнет +21 °С. 

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал холода в столичном регионе минувшей ночью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить