Синоптики сообщили о резком потеплении в ЯНАО на текущей неделе

По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, на текущей неделе в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление до +21 °С.

Gettyimages.ru

© Juliane Franke / EyeEm