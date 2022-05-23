Синоптики сообщили о резком потеплении в ЯНАО на текущей неделе
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Об этом пишет URA.RU.
В понедельник, 23 мая, синоптики обещают в регионе облачную погоду, температура воздуха повысится до +16...+21 °С.
На западе ЯНАО температура составит +11 °С, пройдёт небольшой дождь. Возможны порывы ветра до 23 м/с.
Во вторник ожидается +8...+13 °С, местами — до +20 °С. В среду, 25 мая, температура вновь достигнет +21 °С.
Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал холода в столичном регионе минувшей ночью.