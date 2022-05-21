Актриса Волкова рассказала о новом спектакле «Пигмалион»

Актриса Екатерина Волкова рассказала о новом спектакле «Пигмалион» в Театре комедии.

«3 июня у нас премьера нового спектакля «Пигмалион», вовсю готовимся, бегаем на репетиции. Я играю Элизу Дулитл — это действительно роль мечты. Можно и подурачиться, и побыть леди. У нас прекрасный понимающий режиссёр, классная команда артистов — Лера Федорович, Сергей Колесников, Марина Яковлева, Маша Дюжева, Дима Белоцерковский», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, артисты поют и танцуют, хотя это не мюзикл.

Ранее студентка ГИТИСа Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.