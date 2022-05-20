Нижний Новгород передал символ «Библиотечная столица России» Мурманску

Зампред правительства Нижегородской области, министр культуры Олег Беркович передал почётный символ «Библиотечная столица России» министру культуры Мурманской области Ольге Обуховой.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области.

Следующая после Нижнего Новгорода «Библиотечная столица России» была названа на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса.

«Самое важное, что я отметил по итогам конгресса, — это возвращение молодых кадров в отрасль. Такой результат — лучший показатель работы», — отметил Беркович.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области 28 мая пройдёт всероссийская акция «Библионочь».