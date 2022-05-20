Нижний Новгород передал символ «Библиотечная столица России» Мурманску
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области.
Следующая после Нижнего Новгорода «Библиотечная столица России» была названа на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса.
«Самое важное, что я отметил по итогам конгресса, — это возвращение молодых кадров в отрасль. Такой результат — лучший показатель работы», — отметил Беркович.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области 28 мая пройдёт всероссийская акция «Библионочь».