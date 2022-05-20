Нижний Новгород передал символ «Библиотечная столица России» Мурманску

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Зампред правительства Нижегородской области, министр культуры Олег Беркович передал почётный символ «Библиотечная столица России» министру культуры Мурманской области Ольге Обуховой.
Нижний Новгород передал символ «Библиотечная столица России» Мурманску
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области.

Следующая после Нижнего Новгорода «Библиотечная столица России» была названа на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса.

«Самое важное, что я отметил по итогам конгресса, — это возвращение молодых кадров в отрасль. Такой результат — лучший показатель работы», — отметил Беркович.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области 28 мая пройдёт всероссийская акция «Библионочь».

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