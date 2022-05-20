В Московской области начался кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова

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В Павловском Посаде (Московская область) стартовал VI Международный кинофестиваль «17 мгновений...» им. Вячеслава Тихонова, который родился в этом городе.
В Московской области начался кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова
  • Gettyimages.ru
  • © Ghislain & Marie David de Lossy

Мероприятие проходит каждый год при поддержке областного Министерства культуры и туризма, сообщает «Радио 1».

В конкурсе полнометражных игровых фильмов представлено десять кинокартин, в конкурсе сериалов — также десять работ.

Наряду с этим запланированы внеконкурсные и специальные показы, спектакли, творческие встречи и мастер-классы.

Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.

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