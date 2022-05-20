В Московской области начался кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова
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Мероприятие проходит каждый год при поддержке областного Министерства культуры и туризма, сообщает «Радио 1».
В конкурсе полнометражных игровых фильмов представлено десять кинокартин, в конкурсе сериалов — также десять работ.
Наряду с этим запланированы внеконкурсные и специальные показы, спектакли, творческие встречи и мастер-классы.
Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.