НТВ запускает новый сезон проекта «Ты супер!»

Телекомпания НТВ запускает новый сезон вокального проекта «Ты супер!» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из неблагополучных семей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кастинг проведут в дистанционном формате. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берёт на себя телеканал.

На проекте также присутствуют психологи и медики.

Заявки принимаются до 31 мая 2022 года. Ознакомиться с анкетой для участников можно по ссылке.

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