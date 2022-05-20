НТВ запускает новый сезон проекта «Ты супер!»
- Gettyimages.ru
- © FangXiaNuo
Об этом сообщает РИА Новости.
Кастинг проведут в дистанционном формате. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берёт на себя телеканал.
На проекте также присутствуют психологи и медики.
Заявки принимаются до 31 мая 2022 года. Ознакомиться с анкетой для участников можно по ссылке.
Ранее певица Мария Зайцева рассказала о своём участии в шоу «Маска», где она выступала под маской Анубиса и заняла второе место.