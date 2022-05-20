НТВ запускает новый сезон проекта «Ты супер!»

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Телекомпания НТВ запускает новый сезон вокального проекта «Ты супер!» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из неблагополучных семей.
НТВ запускает новый сезон проекта «Ты супер!»
  • Gettyimages.ru
  • © FangXiaNuo

Об этом сообщает РИА Новости.

Кастинг проведут в дистанционном формате. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берёт на себя телеканал.

На проекте также присутствуют психологи и медики.

Заявки принимаются до 31 мая 2022 года. Ознакомиться с анкетой для участников можно по ссылке.

Ранее певица Мария Зайцева рассказала о своём участии в шоу «Маска», где она выступала под маской Анубиса и заняла второе место.

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